Тысячу деревьев приобрели жители Подмосковья к акции "Наш лес"

19.09.19 11:42

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Ели, сосны, липы и рябины покупают жители Подмосковья к акции "Наш лес. Посади свое дерево", которая пройдет на территории области 21 сентября, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

"1000 деревьев и кустарников приобрели жители Подмосковья в Ивантеевском лесопитомнике на прошлой неделе к экологической акции "Наш лес. Посади свое дерево" (...). Наибольшим спросом пользовались сеянцы ели, сосны, липы и рябины, а среди кустарников жители больше выбирали барбарис, чубушник, боярышник и форзицию овальную, которая ранней весной полностью покрывается золотистыми цветами", - говорится в сообщении со ссылкой на директора лесопитомника Сергея Устинова.

Как сообщалось, в субботу, 21 сентября в Подмосковье пройдет экологическая акция "Наш лес. Посади свое дерево", в рамках которой 1000 участков площадью более 400 га планируют засадить деревьями. В этом году преимущество отдано сирени, боярышнику, липе, рябине, жасмину.