Маткапитал в 2020 году вырастет до 466 тыс. рублей

19.09.19 11:52

© РИА Новости. Алексей Никольский

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Размер материнского капитала в 2020 году превысит 466 тыс. рублей, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

"Для этого мы зарезервировали в бюджете 316 млрд рублей", - сказал Медведев.

В настоящее время маткапитал составляет 453 тысячи 26 рублей.

Правительство РФ на заседании в четверг рассматривает проект закона о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2020-2022 годов.

Кроме того, по словам премьера, "значительные средства пойдут на развитие медицины: расходы Фонда обязательного медицинского страхования в 2020 году составят почти 2,4 трлн рублей".

Медведев, в частности, отметил "весьма значительные средства", которые выделяются на проведение диспансеризации, и подчеркнул, что власти "должны внимательно следить за качеством диспансеризации".