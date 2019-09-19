Мужчину с подростком, пропавших в лесу неделю назад, нашли живыми в Кузбассе

19.09.19 12:28

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Пропавших на прошлой неделе во время сбора шишек мужчину и его родственника-подростка нашли живыми в Таштагольском районе Кузбасса, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе следственного управления СКР по региону в четверг.

По данным ведомства, 26-летний мужчина и его 14-летний родственник пропали 12 сентября, когда ушли на сбор шишек.

"В настоящее время мужчина и мальчик найдены, связи в том районе нет, почему именно они пропали пока неизвестно. Как только они будут доставлены в город, их осмотрят на предмет необходимости оказания медицинской помощи, а также опросят для выяснения всех обстоятельств случившегося", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в поисках принимали участие порядка 50 человек: следователи, следователи-криминалисты территориального следственного отдела, сотрудники полиции, сотрудники МЧС, волонтеры.