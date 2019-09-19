Артемьев не видит в допуске иностранных лоукостеров в "Пулково" опасности для российских перевозчиков

19.09.19 12:36

© РИА Новости. Александр Гальперин

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Допуск иностранных лоукостеров к работе в аэропорту "Пулково" не создаст опасности для российских перевозчиков, положительно повлияет на цены, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Это хорошо повлияет на цены. А опасности большой какой-то для наших компаний, которые летают по этим же маршрутам - потенциально они понятны, я не вижу", - сказал Артемьев, комментируя поддержанную вице-премьером Максимом Акимовым инициативу оператора аэропорта "Пулково" (ООО "Воздушные ворота северной столицы", ВВСС) о режиме "открытого неба".

"Все должно быть взаимно, все должно быть правильно. Но в любом случае приход конкуренции в обе стороны поможет и той стране, из которой по происхождению летают лоукостеры, и наоборот", - добавил глава ФАС.

Как сообщалось, вице-премьер Акимов поддержал инициативу по режиму "открытого неба" в петербургском аэропорту "Пулково". "Речь идет о предоставлении "седьмой свободы" при полетах из Петербурга (и в обратном направлении - ИФ) по ряду международных маршрутов. (Это - ИФ) позволяет перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране регистрации перевозчика. То есть, например, ирландская авиакомпания может выполнять рейсы между Петербургом и городом в третьем государстве", - сообщал представитель вице-премьера.

С инициативой о либерализации международного авиасообщения выступил генеральный директор ООО "Воздушные ворота северной столицы" Леонид Сергеев. По его мнению, введение седьмой свободы воздуха откроет Петербург для иностранных авиакомпаний-лоукостеров, которые развивают перевозки из хабов за пределами стран своей регистрации.

Акимов поручил сформировать список стран для введения седьмой свободы, который в течение пятилетнего эксперимента может расширяться, но не может сокращаться. Таким образом, иностранные перевозчики, заинтересованные в том или ином маршруте, смогут вести долгосрочное планирование своей деятельности. "За счет иностранных лоукостеров проверим все эти сетки, и если они заработают, то через 5 лет можем перейти либо на российского перевозчика, либо остаться с иностранцем", - приводил представитель Акимова его слова.

По словам директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светланы Петровой, которую цитировал представитель Акимова, "для России седьмая свобода воздуха - это беспрецедентное решение", однако, изучив предложение ВВСС, Минтранс считает, что на ряд направлений возможно допустить иностранных перевозчиков, не навредив при этом российскому рынку авиаперевозок.