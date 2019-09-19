В оппозиции сообщили о согласовании властями Москвы митинга 28 сентября в поддержку фигурантов "московского дела"

19.09.19 12:42

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Мэрия Москвы согласовала заявку незарегистрированной Либертарианской партии России на митинг в поддержку фигурантов "московского дела" на проспекте Сахарова 28 сентября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

"Нам только что согласовали митинг на Сахарова. Ранее по этой же заявке мы получили отказ. Но, как и с митингом "За Голунова", власть переиграла свой ответ. Это значит, что 28 сентября мы проведем там митинг в поддержку жертв "московского дела", "дела ФБК" и всех политзаключённых", - сообщил в своем телеграм-канале активист партии Михаил Светов.

Предполагаемая численность митинга - 20 тыс. человек. Сбор участников начнется в 14:00, сам митинг пройдет с 15:00 до 17:00.