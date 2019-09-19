"Калашников" может заняться производством "умных счетчиков" электроэнергии

19.09.19 12:45

© РИА Новости. Антон Денисов

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Концерн "Калашников" прорабатывает возможность производства приборов учета электроэнергии на основе технологии "интернета вещей", сообщил глава ПАО "Россети" Павел Ливинский.

"Мы с утра встречались с концерном "Калашников", который прорабатывает, в том числе, интеллектуальные приборы учета, их производство на основе технологии "интернета вещей", - сказал Ливинский журналистам в ходе рабочей поездки в Удмуртию в четверг.

"Для нас важно, что это здесь. Логистика доставки сокращена максимально: местный производитель для местных потребителей",- подчеркнул он.

Ливинский напомнил, что массовое внедрение "умных счетчиков" планируется с середины 2020 года.

В июне "Россети" и "Калашников" подписали соглашение о стратегическом партнерстве, касающемся безопасности объектов, импортозамещения и диверсификации продукции предприятий ОПК для гражданских нужд.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструмент.