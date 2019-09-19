Штормовое предупреждение о сильном ветре объявлено в Оренбурге

19.09.19 12:52

© РИА Новости. Константин Чалабов

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Спасатели предупреждают о прогнозируемых в ближайшие сутки сильных порывах ветра в Оренбурге.

На сайте администрации города со ссылкой на региональный главк МЧС сообщается в четверг, что местами по региону ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 24 м/с, а также сильный дождь.

В пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что штормовой ветер уже повалил несколько деревьев в городе.

В свою очередь местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о том, что порывы ветра повредили кровлю одного из лицеев.