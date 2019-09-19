Продажу вейпов несовершеннолетним запретили в Прикамье

19.09.19 12:54

© РИА Новости. Александр Вильф

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Заксобрания Пермского края во втором чтении приняли закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона в четверг.

Согласно принятому закону, в случае сомнения в возрасте покупателя, продавцы обязаны потребовать паспорт.

Кроме того, в первом чтении парламентарии приняли изменения в региональный закон "Об административных правонарушениях", которыми вводится штраф за продажу "вейпов" несовершеннолетним. Для граждан он составит - от 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей и для юридических лиц - от 50 тыс. рублей до 80 тыс. рублей.

Рассматривать такие административные дела будут мировые судьи.

Электронная сигарета (вейп) - электронное устройство, создающее высокодисперсный пар (аэрозоль), предназначенный для вдыхания. Может использоваться как в качестве средства доставки никотина, так и для вдыхания ароматизированного пара (аэрозоля) без никотина.

Как сообщалось, Минздрав РФ поручил главному терапевту министерства проверить связь курения электронных сигарет с заболеваниями, а главному патологоанатому - связи курения таких сигарет со смертностью.

По словам замминистра здравоохранения Олега Салагая, в одном из свежих исследований было показано, что хроническое воздействие электронных сигарет изменяет физиологию клеток эпителия легких и клеток, отвечающих за местный иммунный ответ, что влияет на устойчивость к вирусным патогенам.