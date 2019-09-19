"Янтарь" до конца года спустит на воду специальные суда "Алмаз" и "Воевода"

19.09.19 12:58

© РИА Новости. Игорь Зарембо

19 сентября. - АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"" (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) до конца года спустит на воду специальные суда "Алмаз" и "Воевода", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"В последнем квартале этого года заводу предстоит выполнить большую и напряженную программу доковых работ. И основными ее этапами станет спуск на воду двух специальных судов. Это океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Алмаз" проекта 22010 и судно обеспечения аварийно-спасательных работ проекта 23700 "Воевода", - сообщили на предприятии в четверг.

Строительство двух этих судов идет с некоторым отставанием от первоначальных графиков. Это связано с объективными причинами, которые обусловлены задержками рабоче-конструкторской документации по каждому заказу, добавил представитель завода.

Как сообщалось, ОИС "Алмаз" было заложено 9 июня 2016 года. На церемонии закладки начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, вице-адмирал Алексей Буриличев заявил, что "второе судно проекта 22010 "Алмаз" будет оснащено новыми образцами оборудования и аппаратуры с учетом опыта эксплуатации первого судна данного проекта "Янтарь". Часть задач в Тихом океане оно будет выполнять в интересах Роскосмоса и космодрома "Восточный", так как специальных кораблей бывшей "звездной флотилии" у России сегодня нет".

ОИС проекта 22010 являются судами с неограниченной зоной плавания. Они предназначено для исследования толщи Мирового океана и его дна. На судах могут базироваться глубоководные обитаемые и автономные необитаемые подводные аппараты типа "Русь" и "Консул". Судно может также использоваться в спасательных целях, установленное на нем оборудование позволяет вести поиск затонувших объектов на морском и океанском дне. Водоизмещение головного судна составляет 5,2 тыс. т, длина - 108,1 м, ширина - 17,2 м. Первое ОИС "Янтарь" было передано Северному флоту в октябре 2015 года.

Судно обеспечения аварийно-спасательных работ проекта 23700 "Воевода" было заложено в апреле 2017 года. Оно предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств. "Воевода" строится по заказу Министерства промышленности и торговли РФ, будет передано Федеральному агентству морского и речного транспорта. Судно способно нести на своём борту 4 катера и принимать на борт 2 вертолёта. Водоизмещение судна - 7500 т, длина - 111 м, ширина - 24 м, скорость - 22 узла, дальность плавания - 5000 миль.