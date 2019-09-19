Кремль: выдвижение Украиной условий к реализации "формулы Штайнмайера" не соответствует договоренностям

19.09.19 13:19

© РИА Новости. Сергей Гунеев

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Решение Украины поставить условия для реализации "формулы Штайнмайера" не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтвержденных договоренностей, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ранее все согласились с "формулой Штайнмайера и каких-либо условий при этом параллельно не выдвигалось. То есть она не была обусловлена чем-то. Сейчас украинская сторона поменяла свою позицию", - сказал он журналистам в четверг.

Песков подчеркнул, что пока в Кремле могут констатировать данный факт: "Это не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтверждавшихся договоренностей".

Пресс-секретарь президента отметил, что выдвижение Украиной условий для реализации "формулы Штайнмайера" - "это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой, это новое явление".

Отвечая на вопрос о том, какие дальнейшие шаги видят в Москве, Песков сказал: "Безусловно, работу надо продолжать. Но, насколько может работа продолжаться в условиях меняющейся позиции - мы пока не можем сказать: постоянно меняющейся или эпизодически меняющейся - но в любом случае это не способствует быстрому продвижению".

Он также отметил, что подготовка к саммиту в "нормандском формате" сталкивается с трудностями. По просьбе "Интерфакса" Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают шансы на проведение саммита "нормандской четверки" после заседания контактной группы в среду.

"Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Путин, он сам об этом говорил: о том, что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной, и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу. Мы видим, что эта подготовительная работа встречается с трудностями", - сказал Песков.

По словам Пескова, "возникают вопросы" относительно того, остаются ли все стороны "в рамках понимания и в рамках подтверждения ранее достигнутых договоренностей".

"Поэтому предстоит еще продолжение работы", - сказал Песков.

В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак подчеркнул, что Россия готова к конструктивным переговорам с Украиной и Еврокомиссией по вопросу продления контракта на поставки и транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

"Готовы к конструктивным переговорам", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности заключения долгосрочного контракта с Украиной.