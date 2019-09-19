Не оценили идею: работодатели не готовы к переходу на сокращенный трудовой график
  
По пути великих: омские яхтсмены совершат кругосветное путешествие в честь 200-летия открытия Антарктиды
   
Банкротство на пользу: банкротов в России могут освободить от налогов и штрафов ГИБДД
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
17.09.19   14:04

03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
19.09.19 13:19

Кремль: выдвижение Украиной условий к реализации "формулы Штайнмайера" не соответствует договоренностям

© РИА Новости. Сергей Гунеев
19 сентября. Interfax-Russia.ru - Решение Украины поставить условия для реализации "формулы Штайнмайера" не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтвержденных договоренностей, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ранее все согласились с "формулой Штайнмайера и каких-либо условий при этом параллельно не выдвигалось. То есть она не была обусловлена чем-то. Сейчас украинская сторона поменяла свою позицию", - сказал он журналистам в четверг.

Песков подчеркнул, что пока в Кремле могут констатировать данный факт: "Это не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтверждавшихся договоренностей".

Пресс-секретарь президента отметил, что выдвижение Украиной условий для реализации "формулы Штайнмайера" - "это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой, это новое явление".

Отвечая на вопрос о том, какие дальнейшие шаги видят в Москве, Песков сказал: "Безусловно, работу надо продолжать. Но, насколько может работа продолжаться в условиях меняющейся позиции - мы пока не можем сказать: постоянно меняющейся или эпизодически меняющейся - но в любом случае это не способствует быстрому продвижению".

Он также отметил, что подготовка к саммиту в "нормандском формате" сталкивается с трудностями. По просьбе "Интерфакса" Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают шансы на проведение саммита "нормандской четверки" после заседания контактной группы в среду.

"Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Путин, он сам об этом говорил: о том, что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной, и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу. Мы видим, что эта подготовительная работа встречается с трудностями", - сказал Песков.

По словам Пескова, "возникают вопросы" относительно того, остаются ли все стороны "в рамках понимания и в рамках подтверждения ранее достигнутых договоренностей".

"Поэтому предстоит еще продолжение работы", - сказал Песков.

В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак подчеркнул, что Россия готова к конструктивным переговорам с Украиной и Еврокомиссией по вопросу продления контракта на поставки и транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

"Готовы к конструктивным переговорам", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности заключения долгосрочного контракта с Украиной.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.09.19 16:47
"Шереметьево" запустило третью взлетно-посадочную полосу
.
  19.09.19 15:11
Гидрометцентр экстренно предупредил москвичей о мокром снеге и шквалистом ветре 22 сентября
.
  19.09.19 13:37
Глава Росгвардии считает достаточным для актера Устинова условное наказание
.
  19.09.19 13:15
Песков считает, что Ситуация с делом актера Устинова развивается в русле закона
.
  19.09.19 12:42
В оппозиции сообщили о согласовании властями Москвы митинга 28 сентября в поддержку фигурантов "московского дела"
.
  19.09.19 11:25
Запуск первых МЦД улучшит транспортное обслуживание 4 млн человек
.
  19.09.19 09:57
Западное ответвление ЦКАД планируют начать строить в 2025-2029 годах
.
  18.09.19 17:11
Адвокат Кучерена будет защищать актера Устинова
.
  18.09.19 16:00
Осужденный актер Устинов пожаловался на избиение при задержании - ОНК
.
  18.09.19 13:59
Омбудсмен Москвы: дело осужденного за нападение на ОМОНовца актера Устинова необходимо пересмотреть


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket