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19.09.19 13:24
Энергетики восстановили нарушенное непогодой электроснабжение домов в Челябинске
"В течение двух часов восстановили электроснабжение большей части жителей Курчатовского района по резервным схемам. В настоящее время электроснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме", - отмечает компания.
Ранее сообщалось, что утром в четверг произошло технологическое нарушение в работе энергооборудования компании "Россети Урал" - "Челябэнерго". В результате повреждения двух высоковольтных линий без электроснабжения остались дома с населением порядка 7 тыс. 400 человек.
Причиной повреждения стал циклон с сильными ливневыми дождями и ветром.
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