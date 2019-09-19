Энергетики восстановили нарушенное непогодой электроснабжение домов в Челябинске

19.09.19 13:24

© РИА Новости. Сергей Аверин

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Ремонтные бригады восстановили электроснабжение домов в Курчатовском районе Челябинска, обесточенных из-за утренней аварии, сообщает пресс-служба "Россети Урал" - "Челябэнерго".

"В течение двух часов восстановили электроснабжение большей части жителей Курчатовского района по резервным схемам. В настоящее время электроснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме", - отмечает компания.

Ранее сообщалось, что утром в четверг произошло технологическое нарушение в работе энергооборудования компании "Россети Урал" - "Челябэнерго". В результате повреждения двух высоковольтных линий без электроснабжения остались дома с населением порядка 7 тыс. 400 человек.

Причиной повреждения стал циклон с сильными ливневыми дождями и ветром.