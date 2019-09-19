Глава Росгвардии считает достаточным для актера Устинова условное наказание

19.09.19 13:37

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что актеру Павлу Устинову достаточно было назначить 1 год условно, а блогер Владислав Синица заслуживает более сурового наказания.

"Суд ведь принимает решения. Я бы со своей стороны ну максимум бы дал 1 год условно. А эти 3,5 года (назначенные Устинову - "ИФ") я бы перевел на Синицу. Вот моя точка зрения", - сказал Золотов журналистам в четверг.

Синица был осужден на пять лет лишения свободы за призывы к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов.

"Ему дали пять, по моему, вот еще 3,5 года за призывы убивать жен, детей. Я считаю, что он еще малым сроком отделался. И слава Богу, что он нам не попался", сказал Золотов.