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19.09.19 14:06
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Заполярье возросло до семи
"В настоящее время имеется информация о семи пострадавших. Трое госпитализированы, трое доставлены в медицинское учреждение для обследования", - сказали в пресс-службе.
В ГИБДД добавили, что один пострадавший обслужен амбулаторно.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате ДТП.
В 7.15 мск четверга на 1405 км автодороги "Кола водитель автомобиля Mitsubishi при обгоне попутно движущегося микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и допустил с ним столкновение, после чего оба автомобиля съехали в кювет. Микроавтобус перевозил рабочих из Мурманска в Белокаменку. По факту происшествия проводится проверка.
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