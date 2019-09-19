Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Заполярье возросло до семи

19.09.19 14:06

Фото МЧС по Мурманской области

19 сентября. Interfax-Russia.ru - В результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Мурманской области в четверг утром пострадали семь человек, трое госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"В настоящее время имеется информация о семи пострадавших. Трое госпитализированы, трое доставлены в медицинское учреждение для обследования", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что один пострадавший обслужен амбулаторно.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате ДТП.

В 7.15 мск четверга на 1405 км автодороги "Кола водитель автомобиля Mitsubishi при обгоне попутно движущегося микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и допустил с ним столкновение, после чего оба автомобиля съехали в кювет. Микроавтобус перевозил рабочих из Мурманска в Белокаменку. По факту происшествия проводится проверка.