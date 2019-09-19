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19.09.19 14:10

Около 40 тыс. жителей Башкирии остались без света из-за сильного ветра

© РИА Новости. Антон Денисов
19 сентября. Interfax-Russia.ru - Сильный ветер оставил без электроэнергии 36,6 тыс. жителей Башкирии в 158 населенных пунктах, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"По состоянию на 12:00 (...) без электроснабжения остаются потребители 158 населенных пунктов (около 36 тыс.600 человек)", - говорится в сообщении.

По данным Главного управления МЧС Башкирии, зарегистрированы девять случаев отключения электроэнергии, более 60 случаев падения деревьев, повреждены около десяти автомобилей, три опоры ЛЭП, остановка общественного транспорта, упали 10 рекламных конструкций. Максимальные порывы ветра до 22 м/с фиксируются в юго-восточной части республики.

Погибших и пострадавших из-за непогоды нет.

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