Дело об участии в террористической организации возбудили в ХМАО после задержания трех "игиловцев"

19.09.19 14:25

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении задержанных членов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР в четверг.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) в отношении трех жителей Нижневартовска", - говорится в сообщении.

Преступная деятельность выявлена во взаимодействии следователей СКР с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по ХМАО-Югре и другими правоохранительными органами.