|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.09.19 14:29
Лучшие проекты домов престарелых построят в регионах в качестве эксперимента
"Конкурс есть конкурс, определены и награждены победители. Но мне бы хотелось сказать о том, что будет дальше. Будут апробированы проекты в конкретных субъектах РФ в рамках эксперимента", - заявил министр.
Он пояснил, что проекты приведут в соответствие с нормативно-технической документацией, которая сегодня существует в РФ.
"После этого они будут внесены в реестр экономически эффективной документации у нас в Минстрое и их можно будет брать и адаптировать к конкретной местности, делать привязку и строить. Вот такая короткая дорожная карта", - подчеркнул Якушев.
Он заверил, что совместная работа Минстроя с Минтрудом будет продолжена.
"Мы продолжим эту работу для того, чтобы такие красивые, современные, адаптированные сооружения появлялись на территории РФ", - резюмировал министр.
Как заявила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова, до 2024 года правительство РФ направит на строительство и реконструкцию домов престарелых почти 42 млрд рублей.
"Сейчас на предстоящий период реализации национального проекта (нацпроект "Демография", рассчитан до 2024 года - ИФ) в федеральном бюджете предусмотрено 41,7 млрд рублей, которые будут направляться на эти цели", - сказала Голикова.
Напомним, что конкурс Минстроя и Минтруда был объявлен в июне этого года. Его цель - выбор лучших архитектурных, эффективных проектных предложений для постоянного проживания пожилых граждан, с применением лучшего мирового опыта, на основе которых будут предложены современные нормативные требования при их проектировании.
Пресс-служба Минстроя сообщала, что дома престарелых должны быть рассчитаны не менее чем на 150 мест. Минимальная жилая площадь одноместной палаты будет составлять 12 кв.м, при двухместном размещении - 18 кв.м.
В свою очередь глава Минтруда Максим Топилин отмечал, что в текущем году в рамках нацпроекта "Демография" в регионах РФ начнется строительство около двух десятков современных центров для россиян старшего возраста.
В конце 2017 года сообщалось о планах по строительству в России типовых малокомплектных геронтологических центров, рассчитанных на проживание не более 150 пенсионеров.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.
.
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket