Лучшие проекты домов престарелых построят в регионах в качестве эксперимента

19.09.19 14:29

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

19 сентября. Interfax-Russia.ru – Проекты, победившие в архитектурном конкурсе на создание стационарных организаций социального обслуживания пожилых граждан, будут реализованы в пилотных регионах в качестве эксперимента, рассказал на церемонии награждения глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"Конкурс есть конкурс, определены и награждены победители. Но мне бы хотелось сказать о том, что будет дальше. Будут апробированы проекты в конкретных субъектах РФ в рамках эксперимента", - заявил министр.

Он пояснил, что проекты приведут в соответствие с нормативно-технической документацией, которая сегодня существует в РФ.

"После этого они будут внесены в реестр экономически эффективной документации у нас в Минстрое и их можно будет брать и адаптировать к конкретной местности, делать привязку и строить. Вот такая короткая дорожная карта", - подчеркнул Якушев.

Он заверил, что совместная работа Минстроя с Минтрудом будет продолжена.

"Мы продолжим эту работу для того, чтобы такие красивые, современные, адаптированные сооружения появлялись на территории РФ", - резюмировал министр.

Как заявила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова, до 2024 года правительство РФ направит на строительство и реконструкцию домов престарелых почти 42 млрд рублей.

"Сейчас на предстоящий период реализации национального проекта (нацпроект "Демография", рассчитан до 2024 года - ИФ) в федеральном бюджете предусмотрено 41,7 млрд рублей, которые будут направляться на эти цели", - сказала Голикова.

Напомним, что конкурс Минстроя и Минтруда был объявлен в июне этого года. Его цель - выбор лучших архитектурных, эффективных проектных предложений для постоянного проживания пожилых граждан, с применением лучшего мирового опыта, на основе которых будут предложены современные нормативные требования при их проектировании.

Пресс-служба Минстроя сообщала, что дома престарелых должны быть рассчитаны не менее чем на 150 мест. Минимальная жилая площадь одноместной палаты будет составлять 12 кв.м, при двухместном размещении - 18 кв.м.

В свою очередь глава Минтруда Максим Топилин отмечал, что в текущем году в рамках нацпроекта "Демография" в регионах РФ начнется строительство около двух десятков современных центров для россиян старшего возраста.

В конце 2017 года сообщалось о планах по строительству в России типовых малокомплектных геронтологических центров, рассчитанных на проживание не более 150 пенсионеров.