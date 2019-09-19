Мэр Тулы ушел в отставку

19.09.19 14:33

Фото пресс-службы администрации Тульской области

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава города Тулы Юрий Цкипури в четверг сообщил о своей досрочной отставке.

"В связи с избранием депутатом Тульской областной думы досрочно прекращаю полномочия главы муниципального образования город Тула и полномочия депутата городской думы. За пять лет сделано много, но еще больше предстоит сделать", - говорится в обращении Цкипури к жителям города.

Мэр отметил ,что "позитивные преобразования в Туле и области стали возможны благодаря поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина, регионального правительства, депутатов".

"Я благодарен коллегам, депутатам городской думы, сотрудникам аппарата, администрации города за добросовестное отношение к делу, ответственность, активное участие в работе депутатского корпуса. В нашем созыве был высокопрофессиональный коллектив, настоящая команда. Спасибо всем за слаженную работу, взаимопонимание и поддержку в принятии важных для города решений", - подчеркнул Цкипури.

Цкипури был избран главой Тулы в сентябре 2014 года на заседании Тульской городской думы из числа избранных депутатов. Его кандидатура была предложена партией "Единая Россия".

69-летний Юрий Цкипури - доктор медицинских наук, профессор, руководил городской больницей. Избирался депутатом Тульской областной думы, занимал пост министра здравоохранения правительства Тульской области. Почетный гражданин города Тулы.