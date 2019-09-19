Отопительный сезон в зоне наводнения Иркутской области начался без срывов

19.09.19 14:40

© РИА Новости. Андрей Рудаков

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Отопительный сезон стартовал в 41 из 42 муниципальных образований Иркутской области, за исключением города Усолье-Сибирское, где из-за теплой погоды запуск котельных начнется 23 сентября, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"На всех пострадавших от летнего наводнения территориях (в том числе в городах Тулун и Нижнеудинск - ИФ) без срывов начат отопительный период. Общий объем дополнительных средств, выделенных подтопленным территориям на подготовку к зиме, составил более 320 млн рублей. Кроме того, из аварийно-технического запаса региона предоставлено материалов и оборудования на сумму 84 млн рублей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в Тулуне на объектах теплоснабжения еще продолжаются работы - завершаются ремонты в котельных "ЛДК", "Городская" и микрорайона "Жукова" и замена тепловых сетей, в том числе восстановление теплоизоляции.

Как сообщалось, летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали 10 районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживаЮт 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Пострадали 1984 дома с населением 5424 человека.

Всего на подготовку городов и поселков Иркутской области к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов запланировано финансирование в размере 5,7 млрд рублей, в том числе более 2 млрд рублей из областного бюджета, из местных - 840 млн рублей, средства предприятий жилищно-коммунального комплекса составили 2 млрд 844 млн рублей.