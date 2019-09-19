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Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспия

© РИА Новости. Евгений Одиноков
19 сентября. Interfax-Russia.ru - Государственная Дума на заседании в четверг большинством голосов ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Законопроект о ратификации был внесен в Госдуму президентом. Конвенция была подписана в Актау (Казахстан) 12 августа 2018 года, ее участниками являются государства, расположенные на побережье Каспийского моря: Азербайджан, Иран, Казахстан, Российская Федерация и Туркменистан.

Как указано в справке - обосновании к закону о ратификации Конвенции, она определяет и регулирует права и обязательства прибрежных государств в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

"Каждая сторона устанавливает территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, отмеряемых от исходных линий, определенных в соответствии с Конвенцией, а также рыболовную зону шириной 10 морских миль, прилегающую к территориальным водам. Разграничение дна и недр Каспийского моря на секторы осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств с учетом общепризнанных принципов и норм международного права", - говорится в Конвенции.

В документе указано, что деятельность сторон на море "будет осуществляться, на основе принципов уважения суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, взаимного уважения, сотрудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга". Также Конвенция предусматривает "решения всех вопросов на море мирными средствами и неприсутствия там вооруженных сил, не принадлежащих сторонам".

При этом страны Каспия "имеют право на свободный доступ из Каспийского моря к другим морям, Мировому океану и от них, с этой целью стороны пользуются свободой транзита через территории всеми транспортными средствами".

Представитель президента РФ по делимитации и демаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами - участниками СНГ посол по особым поручениям МИД Игорь Братчиков заявил на заседании Госдумы, что ратификация Конвенции будет способствовать укреплению региональной стабильности и предсказуемости в отношениях с РФ с партнерами по Каспию, создаст благоприятные условия для расширения взаимовыгодного сотрудничества пяти прибрежных стран.

Переговоры об урегулировании правого статуса Каспия страны Каспийского региона проводили около 20 лет. К настоящему моменту процесс ратификации Конвенции уже завершен Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном. Ожидается, что Иран также в ближайшее время может приступить к процедурам ратификации документа.

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