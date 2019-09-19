В Вологодской области обновился состав регионального правительства

19.09.19 15:04

© РИА Новости. Сергей Пятаков

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Вступивший в должность губернатора Вологодской области Олег Кувшинников принял отставку прежнего состава регионального правительства и объявил новый.

"В соответствии с уставом области сегодня принимаю решение о формировании нового состава правительства Вологодской области", - сказал Кувшинников в четверг во время оперативного совещания в правительстве области.

Согласно постановлению губернатора, свои должности сохранили первый заместитель губернатора, председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов, заместители губернатора Антон Стрижов, Михаил Глазков, Виталий Тушинов, Валентина Артамонова, Эдуард Зайнак, Евгений Богомазов, Виктор Рябишин. Руководителем администрации губернатора осталась Инна Синягина.

При этом Олег Васильев, ранее занимавший пост заместителя губернатора и курировавший сферы образования и культуры, в новый состав правительства не вошел.

"Решение о назначении заместителя губернатора Вологодской области, курирующего вопросы общего и профессионального образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, архивного дела, охраны объектов культурного наследия и туризма будет принято мною позже", - отметил Кувшинников.

Как сообщалось, в четверг Олег Кувшинников официально вступил в должность губернатора Вологодской области. Ранее он одержал победу на выборах главы Вологодчины 8 сентября, набрав 60,79% голосов.