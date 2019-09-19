Чиновник Минкультуры обвиняется в хищении денег, выделенных на реставрацию Соловков

19.09.19 15:08

© РИА Новости. Андрей Старостин

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Директор департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов обвиняется в хищении более 20 млн бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

"Следствие предъявило Мосолову обвинение по пяти эпизодам хищения в особо крупном размере с использованием его служебного положения на общую сумму более 20 млн рублей. Свою вину он не признает", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Сергей Скрёхин.

По его словам, речь идет о хищениях бюджетных средств в период с 2011 по 2016 годы, которые были выделены на реставрацию около 70 объектов культурного наследия на Соловецком архипелаге.