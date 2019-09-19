Ульяновские власти вводят для учителей новые статусы, определяющие дополнительные выплаты

19.09.19 16:16

© РИА Новости. Евгений Одиноков

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области на очередном заседании единогласно поддержали законопроект о статусе педагога, инициированный губернатором региона Сергеей Морозовым, сообщается в четверг на сайте облправительства.

"Документ закрепляет статусы педагога-наставника, педагога-методиста и педагога-исследователя. В соответствии с этими компетенциями учителя могут претендовать на дополнительные ежемесячные денежные выплаты", - говорится в сообщении.

В настоящее время количество учителей, которые будут получать дополнительную поддержку, размер и порядок выплат прорабатывается.

В свою очередь, на сайте ульяновского Заксобрания уточняется, что, по предварительным расчетам, ежемесячная доплата у педагогов-наставников составит 12,3 тыс. рублей, педагоги-исследователи получат более 10 тыс. рублей, педагоги-методисты смогут рассчитывать на 6,1 тыс. рублей.

Помимо этого, предусмотрена система грантов в виде субсидий, которые педагоги смогут потратить на прохождение стажировок, а также дополнительные гарантии в части организации отдыха и оздоровления.

Всего из областного бюджета на реализацию закона потребуется порядка 16 млн рублей.

"Это первый и пока единственный в России документ, направленный на повышение престижа педагогического труда", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в целях популяризации профессии учителя вводится клятва педагогического работника и специальный нагрудный знак.

Закон вступит в силу с января 2020 года.