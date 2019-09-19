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19.09.19 16:40

В АО "Курорты Северного Кавказа" хотят сделать маунтинбайк массовым видом спорта

© РИА Новости. Антон Подгайко
19 сентября. Interfax-Russia.ru - АО "Курорты Северного Кавказа" популяризируют горный велосипед (маунтинбайк) среди молодежи, для чего проводят для будущих спортсменов бесплатные занятия и делают скидки на ски-пассы, сообщил журналистам в четверг генеральный директор компании Хасан Тимижев.

"Соревнования - это верхушка айсберга. Нашей целью является не столько проведение соревнований, сколько создание условий для занятий маунтинбайком среди молодого поколения. Если нет площадок для занятий горным велосипедом, то вряд ли мы сможем вырастить настоящих профессионалов в этом виде спорта. Нам нужно постоянно проводить мероприятия по подготовке молодых спортсменов, создавать им условия для тренировок", - сказал он.

Тимижев отметил, что для этого есть "зеленые" трассы по маунтинбайку, специальные байкпассы по приемлемым ценам. "Кроме того, у нас сегодня реализуется программа под названием "Байк на старт" - бесплатные занятия с ведущими спортсменами по маунтинбайку. Это все закладывает основу для создания профессиональной инфраструктуры в стране", - подчеркнул он.

С генеральным директором КСК согласился и главный тренер сборной РФ по маунтинбайку Николай Крутилин. "Маунтинбайк развивается в России с 1993 года. Наша проблема заключается в том, что в этом виде спорта очень снизилась массовость. В основном мы существуем на международной арене за счет спортсменов, достигших успеха еще в прошлом веке. Наша задача-вырастить новое поколение, а для этого необходима новая инфраструктура, которую создает АО "КСК". До того, как "Курорты Северного Кавказа" стали принимать активное участие в проведении соревнований в дисциплине скоростной спуск, в России организовывались заезды только в кросс-кантри", - подчеркнул он.

По словам трехкратного чемпиона России по даунхиллу, члена сборной РФ Виталия Хрипунова, в Архызе созданы все условия для тренировок по маунтинбайку как для национальных команд, так и для спортсменов из Европы. "В последнее время наблюдается рост числа спортсменов, занимающихся горным велосипедом, среди юниоров. Сейчас их даже больше тех, кто выступает в более высокой категории "Элита". Мы видим спрос, поэтому организовываем тренировочные лагеря и мастер-классы по маунтинбайку", - добавил он.

АО "КСК" курирует занимается развитием инфраструктуры для мантинбайка на курортах "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Ведучи" в Чеченской республике. Ранее Тимижев сообщил, что "Архыз" будет принимать международные соревнования по маунтинбайку, а в 2023 году рассчитывает провести этап кубка мира.

Курорт "Архыз" находится в Карачаево-Черкесии в 210 км от аэропорта Минеральных Вод и в 120 км от вокзала в городе Черкесске. Добраться до "Архыза" на автомобиле можно за 3-3,5 часа, также ходят рейсовые автобусы.

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