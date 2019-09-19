Количество погибших в крупном ДТП в Ярославской области увеличилось до девяти человек

19.09.19 16:29

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

19 сентября. Interfax-Russia.ru - В больнице скорой помощи имени Соловьева в Ярославле скончался еще один пострадавший в ДТП 14 сентября, сообщили "Интерфаксу" в региональном департаменте здравоохранения.

"Он стал девятой жертвой аварии. Скончавшийся сегодня мужчина все это время находился в реанимации. Из-за полученных сильных повреждений состояние пациента было крайне сложное. Кроме того, у него было тяжелейшее сопутствующее заболевание", - сказал собеседник агентства, ссылаясь на главного врача больницы имени Соловьева Игоря Виноградова.

По его словам, ситуация была на контроле и у федеральных специалистов.

"Мы проводили несколько видеоконсультаций с лучшими специалистами ведущих федеральных клиник, которые подтвердили выбранную нами тактику лечения. Но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью", - отметил он.

По данным регионального департамента здравоохранения, до сих пор в больницах остаются 12 пострадавших в автоаварии в Гаврилов-Ямском районе. В больнице скорой помощи имени Соловьева находятся 11 человек, один из них в реанимации, еще один - в реанимации областной больницы.

Ранее в четверг из областной детской больницы выписан домой единственный пострадавший в аварии ребенок.

14 сентября в результате столкновения грузовика и автобуса на трассе Ярославль-Иваново погибли восемь человек. Около 20 пострадавших с различными травмами были доставлены в клиники.

По данным ГИБДД, грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Возбуждены уголовные дела по статье о ненадлежащем оказании услуг и по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух и более человек.