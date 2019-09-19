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19.09.19 16:34

Путин в Ижевске примет участие в форуме оружейников и проведет заседание ВПК

© РИА Новости. Алексей Дружинин
19 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) и выступит на Всероссийском форуме оружейников.

В Ижевске в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику работников оборонной промышленности - Дню оружейника, глава государства примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит открывшийся юношеский технопарк "Калашников".

Форум оружейников нацелен на повышение конкурентоспособности и расширение ассортимента продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе за счет диверсификации производства.

Главная тема форума - дополнительные инструменты для достижения цели по увеличению процента выпускаемой высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

После форума президент посетит юношеский технопарк "Академия "Калашников". Деятельность Академии - это реализация программы Концерна "Калашников". "Школа - ССУЗ/ВУЗ - Концерн" и уникальный проект участия в дополнительном образовании.

В 2019 году в технопарке запускаются образовательные программы по пяти направлениям - промышленный дизайн, IТ, робототехника, мехатроника и нейролаборатория, в 2020 - по направлению АЭРО.

Завершится рабочий день заседанием Военно-промышленной комиссии, которое проведет Путин. По его итогам планируется подписание контрактов между министерством обороны и предприятиями ОПК Удмуртии.

В частности, Минобороны РФ планирует подписать долгосрочный контракт с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставки ЗРК малой дальности "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".

Ижевский электромеханический завод "Купол" входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Основная специализация предприятия - производство зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2". Завод также изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса "земля-воздух", ведет модернизацию ЗРК "Оса-АКМ" и "Тор-М1", оказывает сервисные услуги.

Кроме того, планируется подписание соглашений: о сотрудничестве между правительством Удмуртии, Сбербанком России и частным образовательным учреждением дополнительного образования "Академия "Калашников"; о сотрудничестве между правительством Удмуртии, "Роскосмосом" и концерном "Калашников".

"Роскосмос" будет оказывать содействие в создании космоквантума на базе Академии путем участия в разработке уникальной образовательной программы и финансирования оснащения оборудованием лаборатории космоквантума.

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