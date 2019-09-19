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19.09.19 16:53

Глава Крыма объяснил увольнение руководителей всех муниципалитетов командным решением

© РИА Новости. Александр Полегенько
19 сентября. Interfax-Russia.ru - Увольнение глав администраций всех городов и районов Крыма, в которых 8 сентября прошли выборы депутатов, было добровольным, заявил в четверг журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Это предложение не носило принудительного характера. Решение продиктовано необходимостью полной перезагрузки всех органов власти. Главы городов и районов проявили важное качество - ответственность, готовность еще раз пройти через широкое общественное обсуждение и конкурсные процедуры. Это командное решение и жест доброй воли", - сказал Аксенов.

По его словам, все кандидаты на посты глав администраций представят свои программы развития муниципалитетов местным жителям. Он напомнил, что конкурсы на замещение этих должностей проходят публично.

"Большинство глав имеют все шансы успешно сдать этот экзамен и продолжить работу в единой команде", - добавил глава Крыма.

Главы администраций всех городов и районов Крыма написали заявления об увольнении 18 сентября. Как пояснял Аксенов, такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды.

По его словам, вновь избранные депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций на заседаниях местных парламентов.

Жители Крыма 8 сентября, в единый день голосования, выбрали депутатов Государственного совета республики и 265-ти представительных органов власти в городах и селах полуострова. В частности, новые парламенты сформированы в 11 городах: Алуште, Армянске, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии и Ялте.

Главы администраций городов Крыма избираются местными депутатами из двух кандидатур, прошедших конкурсный отбор.

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