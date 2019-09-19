Путин сообщил о поставке более 2 тыс. новых и модернизированных образцов вооружений в армию в этом году

19.09.19 17:46

© РИА Новости. Алексей Никольский

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Оснащение российской армии вооружениями идет по плану, в войска поставлено свыше 2 тысяч новых и модернизированных образов вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин на II Всероссийском форуме оружейников.

"Предварительные итоги текущего года подтверждают, что переоснащение армии и флота России проходит в плановом порядке", - сказал Путин.

"На середину сентября в войска поставлено более 2300 единиц новых, модернизированных образцов вооружения и техники. Это почти 50% от плановых показателей", - отметил глава государства.

Он сообщил, что темп поставок новых образцов оружия вырос на 6,7%, что является хорошим показателем.

Путин призвал организации оружейно-промышленного комплекса сохранить и укрепить такой "уровень четкости, собранности, высокой исполнительской дисциплины".

"Это в полной мере касается и взаимодействия между министерством обороны и организациями ОПК, которое сегодня действительно выстраивается как партнерство в интересах общего дела. Необходимо и дальше в полном объеме и в срок выполнять объемы госпрограммы вооружений, доводить и запускать в серию перспективные образцы оружия и техники, активно развивать военно-техническое сотрудничество", - заявил президент.

Он отметил, что все предприятия оборонно-промышленного комплекса должны увеличивать долю гражданской продукции, в том числе для экспорта, призвал их принять участие в реализации нацпроектов.

"В 2018 г. доля гражданской продукции в отрасли составила почти 21%. Такой конкурентоспособной, имеющей спрос продукции становится все больше", - отметил глава государства.

В качестве примера Путин привел созданные концерном "Калашников" арктический беспилотник и разработанную экипировку для арктических условий.

"Также как ижевцы, занимать новые ниши, смелее выходить на внутренний, да и на внешний рынок, должны все организации ОПК", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "огромное поле для работы открывают национальные проекты, другие масштабные госпрограммы".

"В рамках их реализации миллиарды рублей будут выделены на развитие цифровой экономики, инфраструктуры, на внедрение новейших информационных технологий, модернизацию здравоохранения, образования, городского и коммунального хозяйства, на решение экологических проблем и создание современной индустрии переработки отходов. Предприятия ОПК должны здесь занять свою достойную позицию, воспользоваться этими финансовыми возможностями, которые предоставляет государство", - сказал президент.