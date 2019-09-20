Шквалистый ветер и дождь привели к перебоям с электроснабжением в пяти районах Омской области

20.09.19 06:18

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 сентября. Interfax-Russia.ru - Энергетики омского филиала "Россети Сибирь" устраняют последствия шторма, прошедшего на севере Омской области и спровоцировавшего перебои с электроснабжением в нескольких районах, сообщает пресс-служба компании.

"В 23:40 (20:40 мск - ИФ) в результате шквалистого ветра, сопровождавшегося дождем, произошли технологические нарушения на линиях электропередачи в Колосовском, Знаменском, Большеуковском, Тевризском, Усть-Ишимском районах области, что привело к перебоям в электроснабжении потребителей. В 1:31 электроснабжение потребителей на территории Тевризского, Усть-Ишимского и части Знаменского районов восстановлено по резервным схемам", - говорится в сообщении.

В настоящее время энергетики предпринимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения. В работах задействованы 9 аварийно-восстановительных бригад в составе 38 человек и 12 единиц техники.

Отмечается, что восстановление проводится в сложных метеоусловиях при порывах ветра до 26 м/с.

На время проведения восстановительных работ электроснабжение потребителей организуется по резервным схемам и за счет резервных источников электроснабжения (РИСЭ).

В связи с неблагоприятными метеоусловиями подразделения Омского филиала "Россети Сибирь" переведены в особый режим работы.