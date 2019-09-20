Камчатский вулкан Шивелуч выбросил четырехкилометровый столб пепла

20.09.19 06:21

© РИА Новости. Евгений Нескромный

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Столб пепла на высоту до 4 километров над уровнем моря выбросил вулкан Шивелуч, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

"Это событие на вулкане произошло в пятницу утром по местному времени. Пепловый шлейф протянулся почти на 200 км к юго-востоку от Шивелуча", - говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что сообщения о пеплопадах в населенных пунктах в ведомство не поступали.