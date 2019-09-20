Более 150 млн рублей необходимо для выплаты компенсаций пострадавшим от паводка жителям Комсомольска-на-Амуре

20.09.19 06:46

© РИА Новости. Михаил Мордасов

20 сентября. Interfax-Russia.ru - В Комсомольске-на-Амуре формируют список пострадавших от паводка, предварительно, в него будут включены более 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации города.

"Сейчас идет работа по составлению списка пострадавших. Он будет сформирован к 23 сентября. Предварительно в него будут включены 10 тыс. 060 горожан. Это 2 тысячи 437 жителей частного сектора и 7 тысяч 623 жителей многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам для выплаты компенсации может понадобиться 167 млн рублей.

"До 1 октября будет проведено обследование домов, попавших в зону подтопления. Для этого в администрации округов и города приступили к работе специальные комиссии. В их составе около 50 специалистов администрации города из разных подразделений", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-служб уровень воды в Амуре продолжает падать, по данным на утро 20 он составил 771 см (-12 см за сутки). В зоне подтопления находится 433 индивидуальных домов, 1 тысяча 121 приусадебный участок. В 402 многоквартирных домах подтоплены подвалы. В пунктах временного размещения зарегистрировано 35 человек.