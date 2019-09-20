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20.09.19 06:46
Более 150 млн рублей необходимо для выплаты компенсаций пострадавшим от паводка жителям Комсомольска-на-Амуре
"Сейчас идет работа по составлению списка пострадавших. Он будет сформирован к 23 сентября. Предварительно в него будут включены 10 тыс. 060 горожан. Это 2 тысячи 437 жителей частного сектора и 7 тысяч 623 жителей многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
По предварительным оценкам для выплаты компенсации может понадобиться 167 млн рублей.
"До 1 октября будет проведено обследование домов, попавших в зону подтопления. Для этого в администрации округов и города приступили к работе специальные комиссии. В их составе около 50 специалистов администрации города из разных подразделений", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-служб уровень воды в Амуре продолжает падать, по данным на утро 20 он составил 771 см (-12 см за сутки). В зоне подтопления находится 433 индивидуальных домов, 1 тысяча 121 приусадебный участок. В 402 многоквартирных домах подтоплены подвалы. В пунктах временного размещения зарегистрировано 35 человек.
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