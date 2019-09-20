Гребень паводка подходит к нижнему Амуру, число подтопленных домов растет

20.09.19 07:00

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Гребень паводка на реке Амур подходит к Николаевскому району Хабаровского края, с каждым днем там увеличивается количество подтопленных жилых домов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края в пятницу.

По данным гидрологов, в районном центре - Николаевске-на-Амуре - уровень реки может превысить отметки, которые были зарегистрированы при масштабном наводнении 2013 года. В настоящее время уровень составляет 254 см, но может подняться еще почти на метр до 350 см.

Как отметил глава района Анатолий Леонов, слова которого приводятся в сообщении, уже затоплено 76 домов в селах Красное, Тнейвах, Чныррах и поселке Маго , а также 78 приусадебных участков.

"Подтоплений будет больше. По опыту 2013 года мы рассчитали, что на ликвидацию последствий паводка нам потребуется 22 млн рублей. Это пока приблизительная цифра, и она скорректируется, когда вода покинет нашу территорию", - сказал Леонов.

Как и в Комсомольске-на-Амуре, власти Николаевского района, не дожидаясь прихода воды, начали заранее готовиться к стихии. В городской черте после ЧС 2013 года остались три дамбы, которые нарастили до прогнозируемых отметок. В рабочее состояние также привели насосы для откачки воды и другую технику.

"Слабым местом у нас является краевая дорога на поселок Озерпах. Она тянется вдоль берега Амура, поэтому с вероятностью сто процентов ее затопит. Дорога придет в негодность, потребуется ремонт. Будем подсчитывать весь ущерб и восстанавливать. Еще до подхода воды у нас созданы оценочные комиссии, которые проведут эти мероприятия, в том числе и по жилым домам", - уточнил глава.