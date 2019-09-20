"Роснефть" планирует построить школу в затопленном Тулуне

20.09.19 07:26

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Мэрия Тулуна, пострадавшего от сильного наводнения в Иркутской области, определила площадку для строительства новой школы, финансировать проект будет "Роснефть", сообщается на официальном сайте мэрии.

"Школу планируется строить по типовому проекту. Как сообщили представители делегации компании "Роснефть", уже 1 октября планируется приступить к строительству на определенной для этого территории - площадка в микрорайоне "Угольщиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последней декаде сентября будет определен подрядчик на выполнение строительных работ. Полностью сдать объект в эксплуатацию планируется в декабре 2020 года.

Ранее также сообщалось о планах РЖД построить школу в Тулуне.