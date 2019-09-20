Депутаты выберут главу Крыма

20.09.19 08:16

© РИА Новости. Алексей Ничукин

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Государственный совет Крыма второго созыва на первом заседании в пятницу изберет спикера парламента и главу республики, следует из повестки дня.

В пресс-службе парламента журналистам уточнили, что председателя Госсовета депутаты выберут тайным голосованием. Региональное отделение "Единой России", которое получило большинство мандатов, ранее на партконференции предложило выдвинуть на этот пост 62-летнего Владимира Константинова, который был спикером в предыдущем созыве.

Голосование за кандидатуры на должность главы Крыма, предложенные президентом РФ, будет открытым. На этот пост претендуют 46-летний действующий глава Сергей Аксенов, 40-летний руководитель регионального отделения КПРФ Сергей Богатыренко и 48-летний депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов.

Избранный большинством от установленного числа депутатов глава Крыма в торжественной обстановке вступит в должность после принесения присяги - клятвы соблюдать законы, "с честью выполнять высокие обязанности" и "верно служить многонациональному народу" республики.

В соответствии с Конституцией Крыма, глава избирается на пять лет и не может замещать эту должность более двух сроков подряд. Совет министров республики слагает свои полномочия перед вновь избранным главой - таким образом правительство региона должно в пятницу уйти в отставку и продолжить исполнять обязанности до формирования нового состава.

Глава республики может совмещать свою должность с постом председателя Совета министров. С 2014 года все эти полномочия исполнял Аксенов, однако в этом году стало известно, что в случае избрания он может отказаться от совмещения.

Как указано в Конституции, кандидатуру на пост премьера предлагает глава, а согласовывает Госсовет. Кроме того, парламент утверждает всех вице-премьеров и двух министров - туризма и экологии.

В Крыму 8 сентября прошли выборы Государственного совета второго созыва, явка составила 33,2%. "Единая Россия" получила 60 мандатов, ЛДПР - 10, КПРФ - пять.

Предыдущий депутатский корпус был избран через полгода после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. В созыве были представлены две партии: "Единая Россия" (70 мандатов) и ЛДПР (5 мандатов).

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.