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20.09.19 08:21
Военные проводят основной этап стратегического учения "Центр-2019"
Российским военным и контингентам из Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана предстоит отработать совместные действия по отражению наступления условного противника, переходу в наступление и разгрому его главных сил, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.
Учение планирует посетить президент РФ Владимир Путин. На полигоне состоится двусторонняя встреча главы российского государства с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, сообщила накануне пресс-служба Кремля.
В Минобороны РФ сообщили, что в практических действиях на полигоне "Донгуз" от Вооруженных сил России примут участие мотострелковые, танковые соединения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, соединения ВДВ и спецназа, инженерных и железнодорожных войск, войск РХБЗ и РЭБ, самолеты дальней и военно-транспортной авиации.
"От вооруженных сил иностранных государств в розыгрыше практических действий будут задействованы свыше 2 тысяч военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений сухопутных войск, воздушно-десантных войск и сил специального назначения, а также 28 самолетов и вертолетов военно-воздушных сил Национально-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Военные заявили, что в пятницу на полигоне "Донгуз" будет разыграно несколько тактических эпизодов практических действий войск.
Накануне в департаменте информации Минобороны РФ сообщили, что в ходе учения "Центр-2019" планируется десантировать полк ВДВ России с боевой техникой.
В основном этапе учения задействуют более 200 российских самолетов и вертолетов, включая дальние бомбардировщики Ту-22М3. По данным Минобороны РФ, 10 аэродромов на территории 7 регионов Урала и Поволжья обеспечат действия авиации на полигоне "Донгуз".
Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" проходит с 16 по 21 сентября под руководством начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Маневры проходят на российских полигонах, отдельные эпизоды - на полигонах государств-партнеров.
По данным Минобороны РФ, всего в учении "Центр-2019" задействовано около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
Легенда учения предполагает вооруженный конфликт с вымышленным государством на юго-западе России, которое разделяет экстремистские идеи, сообщил на прошлой неделе иностранным военным атташе в Москве заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
"Военно-политический курс вымышленного государства направлен на сближение с различными экстремистскими движениями и способствует распространению радикального исламизма на территории соседних государств. Обладая развитыми вооруженными силами, условная страна предпринимает попытки давления, в том числе силового, на Российскую Федерацию и, в конечном итоге, эскалация напряженности перерастает в вооруженный конфликт", - сообщил он.
"Учение "Центр-2019" носит сугубо оборонительный характер. Оно направлено исключительно на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления Вооруженных сил России и государств-союзников", - сказал Фомин.
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