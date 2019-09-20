Кровли около 20 зданий в Башкирии оказались повреждены из-за ветра

20.09.19 08:28

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Аварийные службы продолжают ремонтные работы на 18 соцобъектах Башкирии, кровли которых были повреждены сильным ветром в четверг, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"По состоянию на 6:00 (мск) зарегистрировано повреждение кровель в 18 населенных пунктах, двух частных и трех многоквартирных жилых домов и 18 социально-значимых объектах на общей площади 2074 кв. м", - говорится в пресс-релизе.

Зафиксировано около ста случаев падения деревьев, 19 рекламных щитов, повреждены девять автомобилей и две остановки общественного транспорта.

Отмечается, что погибших и пострадавших из-за непогоды нет, циклон покинул территорию республики.

Ранее сообщалось об отключениях электроэнергии почти 37 тыс. потребителей в 158 населенных пунктах. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено.