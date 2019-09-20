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20.09.19 08:41
Московский марафон пройдет в воскресенье, движение в центре города ограничат
Участниками самого крупного российского легкоатлетического старта станут около 30 тыс. любителей бега из 85 стран, говорится в сообщении.
Трассы московских забегов на 42,2 и 10 километров измерены и сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS), напоминают в мэрии.
Марафонский маршрут проходит по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду, а также рядом с Кремлем. Для движения транспорта с 7:00 до 17:00 закроют несколько десятков улиц, бульваров, площадей, набережных и проездов. Открывать дороги будут по мере продвижения марафонцев.
В мэрии предупредили, что наиболее удобный вид транспорта для болельщиков в воскресенье - метро. Перемещаясь на подземке, можно увидеть марафон и поддержать бегунов в разных частях города.
Московский марафон впервые прошел в 2013 году. За несколько лет количество участников соревнований увеличилось с 5 до 30 тыс., из них около 10% - бегуны из зарубежных стран.
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