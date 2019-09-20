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20.09.19 08:52
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в сентябре
"Минувшая ночь стала самой холодной в городе с начала осени. Предыдущий минимум был зафиксирован 18 сентября - 6,4 градуса", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что данные получены с опорной столичной метеостанции на ВДНХ.
Самая холодная ночь 20 сентября в Москве была отмечена в 1904 году. Тогда в городе подморозило до минус 4,8 градуса.
В пятницу днем в Москве температура воздуха не превысит 9-11 градусов.
Ранее Гидрометцентр России предупредил о том, что в воскресенье, 22 сентября, в столичный регион придет погода с температурой середины октября, перепадами атмосферного давления, сильным ветром, дождем и мокрым снегом.
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