Крым ищет подрядчика обеспечения безопасности аэропортового комплекса за 0,9 млрд руб

20.09.19 08:59

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Госкомитет конкурентной политики Крыма объявил запрос предложений на выполнение работ по обеспечению защиты объектов аэропортового комплекса "Симферополь" от актов незаконного вмешательства, говорится в материалах сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 931,962 млн рублей (с учетом НДС 20%). Среди прочего от подрядчика требуется создание четырех контрольно-пропускных пунктов, периметрового ограждения аэропорта, систем охранно-тревожной сигнализации, видеонаблюдения и видеоанализа, контроля и управления доступом.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 сентября, их рассмотрение и оценка намечены на 30 сентября.

Работы должны быть выполнены до 30 апреля 2021 года. Их заказчиком является АО "Международный аэропорт "Симферополь" (АО "МАС").

"Источник финансирования - собственные средства, поступившие в виде бюджетных инвестиций, доведенных заказчику в виде субсидий и оформленных взносом в уставный капитал заказчика", - отмечается в документах.

Госкомитет конкурентной политики Крыма уже проводил такой аукцион в апреле 2018 года. В августе того же года заказчик - АО "МАС" - заключил контракт на 832,1 млн рублей с компанией "Строй Интернейшнл" (Краснодар). Работы должны были быть выполнены до 13 августа 2019 года. Однако контракт был расторгнут в апреле 2019 года на основании одностороннего отказа заказчика, указано в материалах на сайте госзакупок. Заказчик работ фактически оплатил подрядчику 249,63 млн рублей.

Симферопольский аэропорт построен в 1936 году. В апреле 2018 года начал работу новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - кредиты банков.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "МАС" контролируется Минимуществом Крыма. Это АО через ООО "Аккорд Инвест" связано с ООО "Международный аэропорт "Симферополь" (ООО "МАС") - компанией, которая была инвестором строительства нового терминала и управляет крымским аэропортом. "Аккорд Инвест" контролирует 100% в ООО "МАС".

В свою очередь, 49% уставного капитала ООО "Аккорд Инвест" принадлежит АО "МАС", 51% - у ООО "Аккорд Холдинг".

"Аккорд Холдингом" владеют предприниматель Олег Жестков (60%) и банк "Россия" (40%).

Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения полуострова в состав России.