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20.09.19 08:59
Крым ищет подрядчика обеспечения безопасности аэропортового комплекса за 0,9 млрд руб
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 931,962 млн рублей (с учетом НДС 20%). Среди прочего от подрядчика требуется создание четырех контрольно-пропускных пунктов, периметрового ограждения аэропорта, систем охранно-тревожной сигнализации, видеонаблюдения и видеоанализа, контроля и управления доступом.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 сентября, их рассмотрение и оценка намечены на 30 сентября.
Работы должны быть выполнены до 30 апреля 2021 года. Их заказчиком является АО "Международный аэропорт "Симферополь" (АО "МАС").
"Источник финансирования - собственные средства, поступившие в виде бюджетных инвестиций, доведенных заказчику в виде субсидий и оформленных взносом в уставный капитал заказчика", - отмечается в документах.
Госкомитет конкурентной политики Крыма уже проводил такой аукцион в апреле 2018 года. В августе того же года заказчик - АО "МАС" - заключил контракт на 832,1 млн рублей с компанией "Строй Интернейшнл" (Краснодар). Работы должны были быть выполнены до 13 августа 2019 года. Однако контракт был расторгнут в апреле 2019 года на основании одностороннего отказа заказчика, указано в материалах на сайте госзакупок. Заказчик работ фактически оплатил подрядчику 249,63 млн рублей.
Симферопольский аэропорт построен в 1936 году. В апреле 2018 года начал работу новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - кредиты банков.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "МАС" контролируется Минимуществом Крыма. Это АО через ООО "Аккорд Инвест" связано с ООО "Международный аэропорт "Симферополь" (ООО "МАС") - компанией, которая была инвестором строительства нового терминала и управляет крымским аэропортом. "Аккорд Инвест" контролирует 100% в ООО "МАС".
В свою очередь, 49% уставного капитала ООО "Аккорд Инвест" принадлежит АО "МАС", 51% - у ООО "Аккорд Холдинг".
"Аккорд Холдингом" владеют предприниматель Олег Жестков (60%) и банк "Россия" (40%).
Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения полуострова в состав России.
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