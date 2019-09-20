Законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов внесен в Госдуму

20.09.19 09:12

© РИА Новости. Алексей Куденко

20 сентября. Interfax-Russi.ru - Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех парламентских фракций выступили авторами законопроекта об обеспечении горячим питанием школьников младших классов.

"Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного, а главное - безопасного питания учащихся младших классов", - сказал в пятницу парламентским журналистам Володин.

Он отметил, что "нормами законопроекта мы четко определяем обязательность обеспечения школьников горячим питанием".

"Здоровье детей - приоритет и для родителей, и для государства. Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием", - сказал председатель Госдумы.

По словам Володина, идея была поддержана президентом России и правительством РФ.

Законопроект, внесенный в пятницу в Госдуму, предлагает поправки в закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 закона "Об образовании в РФ " в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции".