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20.09.19 09:12
Законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов внесен в Госдуму
"Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного, а главное - безопасного питания учащихся младших классов", - сказал в пятницу парламентским журналистам Володин.
Он отметил, что "нормами законопроекта мы четко определяем обязательность обеспечения школьников горячим питанием".
"Здоровье детей - приоритет и для родителей, и для государства. Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием", - сказал председатель Госдумы.
По словам Володина, идея была поддержана президентом России и правительством РФ.
Законопроект, внесенный в пятницу в Госдуму, предлагает поправки в закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 закона "Об образовании в РФ " в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции".
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