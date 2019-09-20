Три школы Оренбурга закрыты на карантин из-за ОРВИ

20.09.19 09:50

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Карантин по ОРВИ введен в нескольких школах Оренбурга, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в городском управлении образования в пятницу.

По словам собеседника агентства, три школы - NN 11,65 и 67 - закрыты полностью. Еще в пяти учебных заведениях приостановлен учебный процесс в некоторых классах.

В свою очередь региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что, в частности, в школе N 67 "по результатам лабораторного обследования заболеваемость, преимущественно, обусловлена респираторными вирусами".

"В ходе проведенного эпидемиологического расследования установлены факты несвоевременной изоляции из коллектива детей, больных респираторными заболеваниями, и нарушения санитарно-противоэпидемического режима, которые способствовали распространению инфекции в детском коллективе", - говорится в сообщении.

В учебных заведениях, где введен карантин, проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Управление Роспотребнадзора отмечает, что ситуация по ОРВИ в Оренбурге в настоящее время оценивается как неэпидемическая.

"В сентябре отмечается сезонный рост заболеваемости, что характерно для данного периода года и связано с формированием новых организованных коллективов детей. По данным лабораторного мониторинга установлена циркуляция негриппозных вирусов: парагриппа, аденовирусов, риновирусов и коронавирусов. Случаев выделения вирусов гриппа не отмечалось", - говорится в сообщении.