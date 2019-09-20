"Точки роста" появятся в 25 школах Липецкой области

20.09.19 09:56

© РИА Новости. Игорь Зарембо

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Открытие центров цифрового и гуманитарного профилей образования "Точка роста" состоится 24 сентября в 25 школах Липецкой области, сообщает в пятницу пресс-служба региональной администрации.

"На оснащение центров в Липецкой области было направлено более 39 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Закуплено современное оборудование, в том числе для занятий робототехникой и информатикой. Оборудованы шахматные зоны. Все центры "Точка роста" оформлены в едином стиле", - отмечается в сообщении.

После занятий у детей будет возможность бесплатно получать дополнительное образование, записавшись в кружок цифрового, естественно-научного, технического или гуманитарного профилей. Школьники смогут научиться работать в команде, создавать творческие проекты.

"Современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодёжь, разбирающуюся в новых технологиях. Для сельских территорий это особенно значимо. Перед детьми из сёл и деревень открываются новые перспективы", - цитируются в сообщении слова главы региона Игоря Артамонова.

Педагоги, которые будут работать в "Точках роста", прошли обучение на образовательной платформе "Фонд новых форм развития образования".