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20.09.19 09:56
"Точки роста" появятся в 25 школах Липецкой области
"На оснащение центров в Липецкой области было направлено более 39 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Закуплено современное оборудование, в том числе для занятий робототехникой и информатикой. Оборудованы шахматные зоны. Все центры "Точка роста" оформлены в едином стиле", - отмечается в сообщении.
После занятий у детей будет возможность бесплатно получать дополнительное образование, записавшись в кружок цифрового, естественно-научного, технического или гуманитарного профилей. Школьники смогут научиться работать в команде, создавать творческие проекты.
"Современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодёжь, разбирающуюся в новых технологиях. Для сельских территорий это особенно значимо. Перед детьми из сёл и деревень открываются новые перспективы", - цитируются в сообщении слова главы региона Игоря Артамонова.
Педагоги, которые будут работать в "Точках роста", прошли обучение на образовательной платформе "Фонд новых форм развития образования".
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