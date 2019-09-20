Ливинсона исключили из генсовета ЕР после инцидента с избиением женщины в Астрахани

20.09.19 10:08

© РИА Новости. Павел Лисицын

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Член генерального совета "Единой России" Игорь Ливинсон исключен из партии после того, как он ударил женщину-медика, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" секретарь Астраханского регионального отделения партии, председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов в пятницу.

"Игорь Левинсон исключен из "Единой России" по собственному желанию. Такое заявление на мое имя поступило 19 сентября", - сказал Мартынов.

Он уточнил, что президиум регионального политсовета партии удовлетворил заявление.

Как сообщалось, в регионе получила большой резонанс история о том, что Ливинсон, до 18 сентября дня занимавший пост главного врача областной детской больницы им. Силищевой, ударил заведующую поликлиникой больницы и разбил об пол ее телефон. По словам пострадавшей, причиной конфликта стала управленческая политика главврача, который "специально снижает зарплаты неугодным сотрудникам", чтобы они увольнялись, и "расставляет своих людей".

В управлении МВД РФ по региону подтвердили, что получили заявление от заведующей поликлиникой о побоях, ведется проверка.

18 сентября Ливинсон был уволен с поста главного врача детской больницы. Он занимал эту должность с мая 2019 года.

Областная детская клиническая больница им. Силищевой является государственным бюджетным учреждением. В ней развернуто 22 стационарных отделения на 618 мест. В больнице функционируют шесть диагностических отделений.