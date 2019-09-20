Законопроект об установлении "срока дожития" пенсионера на 2020г внесен в Госдуму

20.09.19 10:11

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении на 2020 год ожидаемого периода выплаты (ОПВ) накопительной пенсии - 258 месяцев (21 год и 6 месяцев), это так называемый (расчетный) "срок дожития" пенсионера с момента выхода на пенсию и до его смерти.

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Повышение пенсионного возраста не затронуло накопительные пенсии - они по-прежнему назначаются с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. На 2019 год период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, был определен в 252 месяца (21 год).

По данным Росстата, которые приводятся в пояснительной записке к законопроекту, численность женщин в возрасте 55 лет составила 1,107 млн человек, мужчин в возрасте 60 лет - почти 0,916 млн человек. Ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни - 16,56 года (для мужчин) и 26,28 года (для женщин) соответственно.

На основании этих данных эксперты в соответствии с утвержденной правительством методикой рассчитали, что в 2020 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии мужчинам и женщинам составит 263 месяца. Чтобы не допустить резкого роста по сравнению с 2019 годом, предлагается увеличить показатель не на 11, а на 6 месяцев.

До конца 2015 года длительность срока выплаты накопительной пенсии была фиксированной и составляла 228 месяцев, то есть 19 лет.