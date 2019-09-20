Оппозиционного шамана доставили в психбольницу в Якутске

20.09.19 10:31

© РИА Новости. Игорь Зарембо

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Шаман Александр Габышев, задержанный в четверг в Бурятии, доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщает пресс-служба Минздрава Якутии.

"В "ЯРПНД" данному гражданину будут проведены экспертные мероприятия. Психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни", - говорится в сообщении.

"В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что называющий себя шаманом Александр Габышев, который в марте направился пешим походом из Якутии в Москву, в четверг был задержан на трассе "Байкал" в Бурятии.

По данным МВД по Бурятии, он находится в розыске за совершение преступления на территории Якутии.