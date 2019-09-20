Медики в Екатеринбурге готовы оказать помощь пострадавшим в Турции детям

20.09.19 11:07

© РИА Новости. Павел Лисицын

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Врачи медицины катастроф готовы принять двух мальчиков, которые в четверг получили ожоги на отдыхе в Турции, сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

"Бригада Территориального центра медицины катастроф готова встретить детей в аэропорту "Кольцово" и доставить в одну из медицинских организаций Екатеринбурга для дальнейшего оказания всей необходимой медицинской помощи", - написал Шестаков в фейсбуке.

В контакте со всеми медицинскими организациями в настоящее время находится и детский омбудсмен региона Игорь Мороков. Как он заявил агентству "Интерфакс-Урал", обращения от родителей или представителей потерпевших мальчиков в ведомства пока не поступали.

"Видимо, в этом пока не нуждаются (родители пострадавший детей - ИФ), но к чести наших коллег, я имею в виду турецких партнеров, пока оказание помощи там выполняется в полном объеме, вопросов никаких нет", - добавил уполномоченный.

Кроме того, Мороков подчеркнул, что отель, в котором отдыхала екатеринбургская семья, полностью признал свою вину и помогает пострадавшим.

"Госпитализировали, страховку оплатили, будем ждать, как дальше будут развиваться события, но пока для вмешательства, для каких-то активных действий повода у нас нет", - заключил детский омбудсмен.

Ранее в СМИ появилась информация, что на отдыхе в Турции повар совершил ошибку во время кулинарного шоу, в результате которого горячее масло полилось на людей, в том числе пострадали два мальчика из Екатеринбурга.