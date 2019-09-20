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20.09.19 11:17

Жалобу получившей в Москве при задержании удар в живот девушки передали из СКР в Росгвардию

© РИА Новости. Алексей Куденко
20 сентября. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет передал в Росгвардию рассмотрение жалобы Дарьи Сосновской, получившей удар в живот при задержании на акции оппозиции 10 августа в Москве, сообщила "Интерфаксу" в пятницу адвокат Татьяна Молоканова.

"Да, я сегодня получила уведомление о том, что жалобу передали в Росгвардию", - сказала Молоканова.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием по этому поводу из правоохранительных органов.

10 августа в Москве на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг "Вернем себе право на выборы-3". Он собрал, по официальным данным, 20 тыс. человек, по сведениям организации "Белый счетчик" - порядка 50-60 тысяч. Среди главных требований протестующих были допуск на сентябрьские выборы в депутаты Мосгордумы независимых кандидатов, а также прекращение уголовных и административных дел в отношении задержанных активистов на несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа.

По окончании митинга часть протестующих отправилась на "прогулку" по центру Москвы, которую полиция расценила как несанкционированное мероприятие и в ходе которой Сосновская и была задержана.

Задержание девушки, съемка которого попала в интернет и была растиражирована в СМИ и социальных сетях, получила широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как сотрудник полиции в маске и шлеме с опущенным забралом бьет Сосновскую в живот.

Сосновская обратилась в Следственный комитет (СК) с заявлением о преступлении, в котором указывает на наличие в действиях ударившего ее сотрудника полиции признаков превышения должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств (п "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Девушка утверждает, что, кроме удара в живот, полицейские нанесли ей удар по голове, когда пытались посадить в автозак. В поликлинике, куда Сосновская обратилась 11 августа, ей был поставлен диагноз "ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки справа".

В пресс-службе главка МВД по Москве заявили о проведении служебной проверки по данному инциденту.

Тем временем в отношении самой Сосновской был составлен административный протокол о нарушении участником публичного мероприятия правил его проведения (ч. 5 ст. 20.5 КоАП РФ). Свою вину девушка отрицала. Если бы суд признал ее виновной, ей могли назначить наказание в виде административного штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. Однако Таганский суд Москвы позднее вернул в полицию административное дело в отношении Дарьи Сосновской.

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