Ярмарки в выходные пройдут в 44 муниципалитетах Подмосковья

20.09.19 11:21

© РИА Новости. Николай Хижняк

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Более 70 ярмарок пройдет в выходные в муниципальных образованиях Московской области, сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг региона.

"В выходные на территории Московской области, в 44 муниципальных образованиях запланировано к проведению 71 ярмарка, где будет организовано 3 335 торговых мест", - говорится в сообщении.

Речь идет о ярмарках сельскохозяйственных, универсальных и тематических, на которых фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы, производители из Московской области и соседних регионов представят продукты, товары повседневного спроса, а также продукцию ручной работы.

Полный перечень ярмарок с датами проведения размещен на сайте министерства.