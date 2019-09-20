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20.09.19 12:01
Жалобу на приговор актеру Устинову рассмотрят 26 сентября - суд
"Заседание в апелляционной инстанции по рассмотрению апелляционной жалобы защиты и представления прокуратуры назначено на четверг, 26 сентября в 10:00 мск", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Представитель суда уточнила, что "в ряде публикаций звучат ошибочные утверждения, что рассмотрение жалобы на приговор перенесено с понедельника не четверг". "Это не так. На понедельник вообще не назначалось рассмотрение жалобы на приговор", - подчеркнула Солопова.
В жалобе защита просит отменить приговор в отношении Устинова и оправдать его за отсутствием состава преступления.
Вместе с тем, накануне официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной сообщил, что Генпрокуратура считает доказанной вину актера, осужденного по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на акции оппозиции в центре Москвы 3 августа, однако полагает, что приговор "подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости".
В связи с этим, Генпрокуратура просит изменить приговор и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
Тверской суд 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии 3 августа в Москве. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании и вывихнул плечо омоновцу Алексею Лягину. Прокурор требовал для актера шесть лет колонии. Устинов заявил, что не участвовал в акции, был задержан, когда ждал друга, и сопротивления не оказывал.
После приговора артисты театра и кино начали флешмоб в поддержку Устинова. Петиция за его освобождение набрала за сутки больше 112 тысяч подписей. 18 сентября для участия в одиночном пикете в поддержку актера на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела требовали учителя, правозащитники и православные священники.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник сказал, что Путин знает о произошедшем, но не может влиять на решение судов, в том числе по "делу Устинова". На следующий день он отметил, что в Кремле знают об акциях в поддержку актера и предложил дождаться результатов апелляции на приговор. В четверг Песков сказал, что "ситуация развивается в русле закона, как и должна развиваться".
19 сентября Анатолий Кучерена, ставший защитником актера, сообщил "Интерфаксу", что назначенное на понедельник заседание по апелляционной жалобе на приговор Устинову перенесено на следующий четверг.
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