Свалку нефтепродуктов требует устранить прокуратура в Заполярье

20.09.19 11:51

© РИА Новости. Илья Питалев

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура выявила свалку нефтепродуктов в районе федеральной трассы Р-21 Кола в Мончегорске (Мурманская область).

Как сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, свалка была обнаружена в ходе проверки по факту публикации в интернете информации от местного жителя.

"Проверка показала, что указанная свалка образовалась задолго до ее обнаружения. Установить лиц, виновных в возникновении свалки, не представилось возможным", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что прокуратура предъявила в Мончегорский городской суд иск с требованием к администрации города ликвидировать несанкционированную свалку.