Спикером парламента Крыма снова избран Константинов

20.09.19 11:56

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 сентября. Interfax-Russia.ru - Государственный совет Крыма второго созыва на первом заседании в пятницу избрал председателем 62-летнего Владимира Константинова.

"Установлено "за", - 74, "против" - ноль, воздержались - ноль. По результатам подсчета голосов за Владимира Константинова проголосовало большинство от установленного числа депутатов", - подвела итоги тайного голосования председатель счетной комиссии Алла Пономаренко.

Константинов, уроженец Молдавской ССР, избирался в Госсовет в числе лидеров партийного списка "Единой России". По информации с сайта крымского парламента, он окончил Севастопольский приборостроительный институт, с 90-х годов до 2010-го руководил строительной фирмой. До воссоединения Крыма с РФ был депутатом трех созывов Верховной рады (совета) Автономной республики Крым, в том числе с 2010 по 2014 год являлся спикером парламента. В сентябре 2014-го был избран председателем Госсовета первого созыва.

Выборы Государственного совета второго созыва прошли в Крыму 8 сентября, явка составила 33,2%. "Единая Россия" получила 60 мандатов, ЛДПР - 10, КПРФ - пять.

Предыдущий депутатский корпус был избран через полгода после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. В созыве были представлены две партии: "Единая Россия" (70 мандатов) и ЛДПР (5 мандатов).

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.